Attacco ucraino in Russia, sei missili su aeroporto militare Rostov. Mosca: “Reagiremo”

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno lanciato oggi, 11 dicembre, sei missili Atacms contro un aeroporto militare russo di Taganrog nella regione di Rostov. La denuncia arriva dal ministero della Difesa russo, che ha promesso di “rispondere” con “misure adeguate”. Due missili sono stati abbattuti e gli altri quattro sono stati deviati. Danneggiati due edifici e tre veicoli militari. La caduta dei frammenti dei missili distrutti ha provocato, però, vittime fra il personale della base e danni materiali di lieve entità. “Questo attacco con armi occidentali a lungo raggio non rimarrà senza risposta”, si legge in un comunicato del ministero. La Russia potrebbe presto colpire l’Ucraina con un altro missile Oreshnik, ha anticipato una fonte americana citata da Afp. “La Russia ha segnalato la sua intenzione di lanciare un altro missile Oreshnik in fase di test contro l’Ucraina, potenzialmente nei prossimi giorni”, ha dichiarato. La Russia aveva informato gli Stati Uniti poco prima del primo lancio dell’Oreshnik il mese scorso, contro una fabbrica militare di Dnipro, con un canale di comunicazione fra ministeri della Difesa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)