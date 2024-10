Australia, alpaca starnutisce addosso a re Carlo: l’esilarante reazione del sovrano – Video

(Adnkronos) –

Re Carlo è stato colto di sorpresa quando un alpaca gli ha starnutito addosso durante una visita a Canberra, a conclusione del suo tour reale di sei giorni in Australia. Hephner, così si chiama l’animale, era fra gli oltre mille sostenitori reali che hanno accolto il re al suo arrivo, lunedì, per partecipare all’Australian War Memorial Day. Il mammifero aspettava tra la folla con indosso un panciotto, un papillon e una corona dorata e il sovrano è stato immortalato mentre rideva, dopo che la soffice alpaca bianca gli aveva starnutito sul braccio. Il proprietario di Hephner, Robert Fletcher, ha difeso il suo alpaca. “Almeno non ha sputato”, ha detto. Ai due, originari di Goulburn, è stato concesso di sostare nell’area e sono molto conosciuti in tutta la regione di Canberra per il loro impegno benefico. Hephner è diventato famoso grazie al suo ruolo di animale di sostegno per enti di beneficenza e case di cura. Il video, registrato dal video giornalista Duncan Stone e pubblicato sul suo account X, mostra re Carlo che accarezza il naso dell’animale con il dito, facendo starnutire Hephner. Il proprietario ha commentato: “Un re incontra un altro re. Mia moglie ha trovato la corona e ha pensato che fosse adatta. Penso che lui ami molto la sua corona. Ha molti abiti, ma è un giorno speciale, quindi indossa anche un completo e un papillon. Hephner ha incontrato alcune persone famose prima, ma questo è il re. Non morde e non sputa. Si comporta sempre bene. E’ un alpaca pro-monarchia”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)