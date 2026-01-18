11.3 C
Firenze
domenica 18 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Austria, 8 morti in 3 valanghe: weekend tragico sulla neve

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Almeno otto persone sono morte in tre diverse valanghe in Austria che hanno colpito tre gruppi di sciatori ieri a poche ore di distanza. La prima valanga è avvenuta nei pressi di Bad Hofgastein, nel distretto di Sankt Johann im Pongau, nel Salisburghese, dove una donna, che è stava sciando con il marito, è stata travolta e uccisa.  

La seconda valanga ha investito un gruppo di sette scialpinisti che stavano attraversando la valle di Grossarltal, sempre nel Salisburghese. Quattro membri del gruppo hanno perso la vita, gli altri tre sono rimasti feriti. Il terzo incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pusterwald, in Stiria, dove sette escursionisti sugli sci di nazionalità ceca sono stati investiti da una valanga che ha ucciso tre membri del gruppo.  

“Queste tragedie dimostrano dolorosamente la gravità della situazione attuale con le valanghe”, ha dichiarato il capo dei servizi di soccorso di Pongau, Gerhard Kremser, lamentando come vengano disattesi “chiari e ripetuti avvisi” sulla pericolosità della situazione.  

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
13.5 °
10 °
74 %
1.8kmh
63 %
Dom
12 °
Lun
11 °
Mar
9 °
Mer
9 °
Gio
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1154)ultimora (1037)Eurofocus (49)demografica (35)sport (33)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati