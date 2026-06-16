25.3 C
Firenze
martedì 16 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Austria-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per l’Austria. La Nazionale allenata da Ralf Rangnick, fresco di no al Milan, sfida la Giordania – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà allo stadio Bay Area di San Francisco. 

 

La sfida tra Austria e Giordania è in programma mercoledì 17 giugno alle 6 della mattina italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Austria (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Alaba; Schlager, Seiwald; Schmid, Gregortitsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick 

Giordania (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Obaid, Nasib; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Fakhouri. All. Sellami 

 

Austria-Giordania sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
25.3 ° C
26 °
24.3 °
39 %
0.5kmh
20 %
Mar
25 °
Mer
31 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1361)ultimora (956)Video Adnkronos (344)ImmediaPress (168)sport (89)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati