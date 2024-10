Auto cada in scarpata a Monte Pellegrino, vivi i due occupanti

(Adnkronos) – Un’auto con a bordo una coppia, la notte scorsa, è precipitata in una scarpata a Monte Pellegrino, a Palermo. Intorno alle 1.20 della notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bietro Bonanno all’altezza del primo tornante. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco, tra le quali il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che hanno effettuato il recupero delle due persone che sono state affidate alle cure del personale 118 presente sul posto. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30 del mattino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)