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Avellino, bambino in minimoto si scontra con Suv: morto a 10 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio tra Moschiano e Lauro, in provincia di Avellino. Era alla guida di una minimoto minicross che si è scontrata violentemente con una Jeep Renegade sulla provinciale che collega i due comuni. Il piccolo indossava il casco e l’impatto lo ha fatto volare a diversi metri di distanza. Gli occupanti della Jeep e il padre del bambino, che lo seguiva a bordo della sua auto, hanno prestato i primi soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sono stati vani e a nulla è servito neppure il trasferimento del bimbo all’ospedale Moscati di Avellino. 

I carabinieri di Lauro, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Baiano, stanno ricostruendo la dinamica. Sono sotto choc il padre del bimbo e chi era a bordo della Jeep, ossia quattro ragazzi residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano. Il conducente è stato sottoposto a controlli su alcol e assunzione farmaci, con risultati ancora non noti, riferiscono i Carabinieri. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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