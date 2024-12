Balotelli, pronti i fuochi d’artificio. E manda un messaggio al City

(Adnkronos) –

Mario Balotelli si prepara ad accogliere l’anno nuovo a modo suo. L’attaccante del Genoa, che non sta trovando molto spazio in rossoblù, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che lo raffigura con dei fuochi d’artificio. A dirci qualcosa in più però è la frase che accompagna la foto “Are you ready?”, ovvero “Siete pronti?”, e il tag al profilo del Manchester City, sua ex squadra. Ai tempi del City infatti, nel 2011, Balotelli si rese protagonista di uno spiacevole episodio proprio con i fuochi d’artificio. SuperMario, insieme ad alcuni amici, accese incautamente dei fuochi d’artificio all’interno del suo appartamento, devastandolo e rischiando di incendiare l’intero edificio. Alla fine Balotelli dovette pagare oltre 500mila euro di danni. L’episodio avvenne alla vigilia di un derby divenuto celebre proprio per la maglietta esposta dall’ex attaccante dell’Inter durante un’esultanza: “Why always me?”, cioè “Perché sempre io?”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)