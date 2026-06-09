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Belen Rodriguez indagata, omissione di soccorso per doppio incidente stradale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Belen Rodriguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale. La vicenda riguarda due episodi avvenuti nel centro del capoluogo lombardo. Il primo in via Melzi d’Eril, vicino l’Arco della Pace, dove il suv avrebbe colpito lo specchietto di un’auto parcheggiata. Il secondo, invece, in via San Marco: in quel caso il mezzo guidato dalla conduttrice avrebbe urtato uno scooter e altre vetture in sosta, e tre persone avrebbero riportato ferite lievi.  

Dopo gli impatti il suv, guidato da Belen Rodriguez, non si sarebbe fermato ed è questo comportamento che ha fatto scattare la una denuncia per omissione di soccorso. La ricostruzione della polizia locale è stata anche agevolata dalle immagini scattate da alcuni testimoni che non lasciano dubbi su chi fosse alla guida.  

Per la showgirl la denuncia è scattata d’ufficio come prevede il codice della strada in caso di incidente con feriti (in cui il conducente non si ferma a prestare soccorso) e la patente le è stata ritirata. Il fascicolo è stato trasmesso in procura e per Belen Rodriguez è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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