Bellucci, ‘lo Stato non basta a sé stesso, alleanza tra istituzioni, privato-sociale e privato’

(Adnkronos) – “Il ruolo delle Pro Loco è fondamentale per dare vita a quei valori di libertà, di partecipazione e di solidarietà di cui l’Italia è un esempio a livello europeo e internazionale. Abbiamo un mondo del terzo settore che si mette in cammino ogni giorno per esaltare la bellezza della nostra Italia e per stare vicino a tutti i cittadini, in particolare anche i più fragili. Stiamo attuando il Codice del Terzo Settore: in questi due anni abbiamo esaltato l’amministrazione condivisa per dare risposte ai cittadini con un modello alternativo che non è quello soltanto della competizione ma anche quello della solidarietà sociale”. Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuta all’assemblea dell’Unpli a Roma. “Abbiamo stanziato i primi 2,3 milioni di euro per far sì che l’amministrazione condivisa diventi una cultura reale all’interno dei servizi pubblici nel rapporto con gli enti del terzo settore; abbiamo varato il registro unico nazionale del terzo settore che dà trasparenza e incoraggia un sentimento di fiducia tra i cittadini; abbiamo attuato il bonus sociale. Lo Stato ha il dovere di favorire una piena alleanza tra istituzioni, privato-sociale e privato”, conclude Bellucci. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)