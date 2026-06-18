35.6 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Beretta (Assica): “Dazi e costi frenano export salumi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’incertezza politica e i dazi americani hanno frenato il nostro primo mercato di esportazione extra-Ue”. Lo ha detto Lorenzo Beretta, presidente di Assica, intervenendo a margine dell’Assemblea annuale dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, organizzata a Roma in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione. “Festeggiamo un grande compleanno: Assica nasce nel 1946 da un gruppo di giovani imprenditori illuminati e oggi rappresenta oltre 130 aziende”, ha ricordato Beretta. “Il nostro settore vale oltre 9 miliardi e 650 milioni di euro e supera i 2 miliardi e mezzo di export. I salumi italiani raggiungono tutti i continenti e sono apprezzati in tutto il mondo”. 

Guardando alle prospettive del comparto, il presidente di Assica ha evidenziato le principali criticità. “L’incertezza internazionale non ci aiuta, ma guardiamo al futuro con fiducia, certi che i nostri prodotti sapranno superare queste difficoltà”. 

Beretta ha quindi rivolto un appello alle istituzioni. “Chiediamo di essere messi nelle stesse condizioni dei nostri concorrenti europei. Oggi il sistema dei costi italiani, soprattutto nel settore dell’energia, non è allineato a quello dei nostri competitor”. “Vogliamo inoltre lavorare con le istituzioni per superare le barriere commerciali e sanitarie che impediscono ai nostri salumi di raggiungere molti mercati esteri, restando fiduciosi di poter ottenere risultati importanti anche in futuro”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
35.6 ° C
36.5 °
33.2 °
33 %
1.8kmh
12 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1477)ultimora (1034)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (107)salute (94)sport (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati