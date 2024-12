Bertolucci: “Pietrangeli? Certo che lo dimetteranno presto”. Binaghi: “È il nostro padre sportivo”

(Adnkronos) – Dopo la paura iniziale, Nicola Pietrangeli adesso sta meglio. In seguito a una caduta, l’ex tennista è stato ricoverato presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli. Il campione azzurro ha riportato una frattura all’anca destra ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi. Per lui sono subito arrivati tanti messaggi di vicinanza, a cominciare dal mondo del tennis. Tra questi, quelli di un altro ex campione come Paolo Bertolucci: “Nicola è caduto? Mi dispiace – ha detto all’Adnkronos – sono cose che capitano con gli anni, anche se lui fisicamente è sempre stato più giovane dell’età che aveva in realtà. Gli auguro che tutto passi il più rapidamente possibile. Sta scherzando con i medici? Non esito a figurarmelo… e sono sicuro che lo dimetteranno presto anche per questo”. All’Adnkronos ha parlato anche il presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Ho un rapporto con Nicola Pietrangeli tale per cui gli auguri e anche tutte le attenzioni prima ancora degli auguri le faccio direttamente a lui e alla sua famiglia. Nicola è stato ed è il nostro padre sportivo. Seguo la situazione ora per ora. Inizialmente con apprensione, però adesso mi sembra che le notizie siano positive”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)