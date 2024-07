Biden e i dubbi sulla salute, l’amico dem Moulton: “Non mi ha riconosciuto”

(Adnkronos) – Continua la pressione sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden e aumentano i dubbi sulla sua salute. L’ultimo a mettere in dubbio la sua lucidità è stato un membro democratico del Congresso, Seth Moulton che rappresenta un distretto del Massachusetts. Secondo lui, che si considera “un amico” di Biden, il presidente non lo avrebbe riconosciuto durante l’evento per l’80esimo anniversario del D-Day in Normandia. Moulton, che è tra i 35 democratici che hanno chiesto a Biden di ritirarsi, ha affermato di considerare il presidente come un “mentore e amico” fin dal 2014. “Ogni volta che ci incrociavamo e incrociavo il suo sguardo, lui si faceva largo e sorridente e diceva quanto fosse contento di vedermi. Era così anche lo scorso Natale al ballo della Casa Bianca”, ha scritto in una rubrica sul Boston Globe. “Più di recente, l’ho visto in un piccolo gruppo in Normandia per l’80esimo anniversario del D-Day. Per la prima volta, non sembrava riconoscermi”, ha aggiunto. In quel momento, racconta, ha avuto la “consapevolezza sconvolgente” e che “non era più sicuro” che Biden potesse vincere la corsa alla presidenza. “Il presidente dovrebbe ritirarsi dalla corsa”, ha aggiunto. Dallo spot televisivo alla manifestazione, fisica, davanti alla Casa Bianca per chiedere al presidente degli Stati Uniti Biden di abbandonare la corsa per le presidenziali. Ossia di “passare il testimone” come dice il nome del gruppo di esponenti democratici che ha organizzato la protesta, ‘Pass the Torch’. Si tratterà di ”un evento pacifico e rispettoso”, promettono gli organizzatori, che sul sito scrivono: “Per favore, non usate questa come un’opportunità per protestare contro altre cause. Il movimento Pass the Torch è concentrato esclusivamente sull’obiettivo di chiedere a Joe Biden di ritirarsi dalla nomination presidenziale”. La manifestazione si svolgerà tra le 15 e le 16 ora di Washington davanti alla Casa Bianca. Ieri il gruppo ha trasmesso uno spot televisivo in uno dei programmi preferiti di Joe Biden nel tentativo di convincerlo a porre fine alla sua campagna presidenziale. Lo spot andrà in onda lunedì nel programma Morning Joe della MSNBC, che Biden guarda regolarmente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)