Biden e la conferenza, prima risposta e confonde Harris con Trump

(Adnkronos) –

“Non avrei scelto Trump come vicepresidente se non pensassi che è qualificata per essere vicepresidente”. Joe Biden, nella prima risposta nella conferenza in chiusura del vertice Nato a Washington, confonde la vicepresidente Kamala Harris con Donald Trump. Biden smentisce i rumors relativi alla volontà di ‘accorciare’ la giornata lavorativa per andare a dormire prima e riposare di più. “Se una raccolta fondi inizia alle 21, si può iniziare alle 20 e la gente va a casa alle 22: tutto qui. La mia agenda è strapiena, ho partecipato ad una ventina di grandi eventi. Amo il mio staff, ma continuano ad aggiungere cose… Ho il record per leggi approvate, non mi fermo e vado avanti”, dice confrontando il suo ‘schedule’ con quello di Donald Trump: “Io ho orari massacranti, lui giocava a golf. Gli alleati europei -dice- mi dicono ‘vai avanti e batti Trump’…”. Trump, chiamato in causa, risponde con un post velenoso: “Ottimo lavoro, Joe!”, scrive l’ex presidente sul social Truth sottolineando il lapsus presidenziale con la sovrapposizione Harris-Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)