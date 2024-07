Biden si ritira, Tajani: “Usa amici dell’Italia con Trump o Harris”

(Adnkronos) –

Joe Biden ritira la candidatura per le elezioni Usa 2024 e cede il passo a Kamala Harris. Con ogni probabilità, sarà la vicepresidente a sfidare Donald Trump nel voto del 5 novembre. L’Italia osserva la svolta a stelle e strisce ”Chiunque sarà il prossimo presidente Usa, sia Trump sia Harris, noi lavoreremo bene con lui. Abbiamo lavorato bene e stiamo ancora lavorando bene con l’amministrazione Biden. Abbiamo sempre lavorato bene con gli Stati Uniti che sono un grande paese amico”, il commento del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al tg1. ”Credo che ora ci sarà una campagna elettorale che seguiremo con grande attenzione, convinti che gli Stati Uniti sapranno fare la scelta giusta. Io conosco Trump e Harris. Ho conosciuto Trump quando ero presidente del Parlamento europeo e lui era presidente Usa. Ho parlato ultimamente con Harris al vertice sulla pace in Svizzera. Naturalmente, per noi quel che conta è la relazione tra i due Paesi. C’è una storia talmente collegata, milioni di italiani hanno contribuito alla crescita degli Stati Uniti”, aggiunge Tajani. Con il ritiro di Biden ”non cambia nulla nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Era una decisione attesa. Non penso che questo cambio in corsa possa cambiare di molto l’esito delle elezioni, ma vedremo”, dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg1. “Biden, che il grande Trump ha definito ‘il peggior presidente USA della storia’, ha finalmente annunciato il ritiro alla corsa per la Casa Bianca, offrendo il suo sostegno alla sua vice Kamala Harris. Che ne pensate?”, il post su Fb del leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “L’Occidente rappresenta la democrazia nel mondo. Gli Usa sono garanti della libertà e della democrazia nel pianeta. Biden è stato simbolo di debolezza nonostante la sua volontà di rimanere in campo. L’America visse anni fa momenti drammatici. Mai come in questo momento vale, per il bene degli Usa, dell’Occidente, del mondo, della libertà e della democrazia, l’invocazione ‘God bless America’. Il bene dell’America sarà il nostro bene”, dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Il passo indietro annunciato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è un atto di responsabilità verso il suo Paese, i suoi concittadini e anche il suo partito”, dice Così Giuseppe Conte, leader M5S. “Da ogni prospettiva – economia, lavoro, salari, investimenti, politica estera – quella di Biden è stata una grande presidenza. Non aveva evidentemente la forza fisica per fare il bis e non avrebbe dovuto provarci, ma questo non cancella l’ottimo lavoro fatto”, afferma il leader di Azione, Carlo Calenda. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)