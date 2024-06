Bollette, da lunedì 3,7 milioni di clienti non vulnerabili nelle tutele graduali

(Adnkronos) –

Dal 1° luglio termina il servizio di Maggior Tutela per 3,7 milioni di clienti domestici non vulnerabili, che passeranno automaticamente al Servizio a Tutele Graduali con il fornitore, selezionato tramite asta. Lo rende noto Arera in un comunicato. Delle circa 30,2 milioni di utenze domestiche, 22,7 milioni sono oggi servite nel mercato libero, mentre 7,5 milioni sono rimaste o rientrate nella Maggior Tutela (3,8 milioni clienti vulnerabili che continueranno ad essere serviti in tutela e 3,7 milioni di non vulnerabili che passeranno al Servizio a Tutele Graduali). —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)