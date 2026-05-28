22.8 C
Firenze
giovedì 28 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna-Italiano ai saluti, ufficiale risoluzione consensuale (ma per il Napoli è in corsa anche Allegri) n

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vincenzo Italiano non è più l’allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il club emiliano ha dato la notizia con un comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”. 

Il tecnico è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Per la panchina azzurra, nelle ultime ore è però tornato in auge il nome di Massimiliano Allegri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
22.8 ° C
26.2 °
22.8 °
73 %
1.5kmh
75 %
Gio
31 °
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2334)ultimora (1206)Video Adnkronos (364)ImmediaPress (259)lavoro (115)salute (95)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati