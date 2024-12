Brasile, Lula operato di nuovo: “Pronto a tornare a casa” – Video

(Adnkronos) – “Sono forte e stabile!” ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in un video, postato on line, dove cammina senza assistenza dopo essere stato operato due volte in questi giorni per fermare un’emorragia alla testa. “Siate tranquilli. Sono forte e stabile! Cammino nei corridoi… parlo molto, mangio bene e, presto, sarò pronto a tornare a casa e continuare a lavorare e prendermi cura di ogni famiglia brasiliana”, ha scritto il 79enne su X che è stato ricoverato e operato una prima volta nei giorni scorsi per una emorragia intracranica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)