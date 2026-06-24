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Brasile-Scozia e la profezia della veggente: “Un ufo rapirà Neymar e Vinicius”

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(Adnkronos) – Un’invasione aliena durante i Mondiali 2026? Sì, secondo una veggente brasiliana. In occasione della partita di oggi tra Brasile e Scozia, valida per la terza giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, un gigantesco ufo atterrerà al centro dello stadio di Miami: questa è la ‘profezia’ di Vò Bahiana. 

La donna, molto seguita sui social, dove conta 24 milioni di follower, è considerata in Brasile una vera e propria veggente, e da giorni ormai ha predetto l’invasione aliena, ma non solo. 

“Un ufo gigante rapirà Neymar e Vinicius Jr nella partita tra Brasile e Scozia”, è stata la profezia di Bahiana, come riportato da As, “il giorno 24 di giugno una nave aliena invaderà lo stadio di Miami. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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