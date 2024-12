Briga celebra la bellezza della Città Eterna con ‘Buonanotte Roma’

(Adnkronos) – La Città Eterna torna a splendere sotto una nuova luce con ‘Buonanotte Roma’, il singolo firmato da Briga, in uscita venerdì 20 dicembre per Ninho De Rua. Una dedica sincera e appassionata alla Capitale, che aspira a diventare il nuovo manifesto cantautorale moderno di Roma, e che celebra la sua eleganza e la sua storia senza tempo. Girato nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna, il video ufficiale del brano, realizzato dalla Best Creative Studio, con la regia di Matteo Insegno, gode del patrocinio artistico del Comune di Roma e della Regione Lazio, un riconoscimento prestigioso che ne sottolinea il valore culturale. La scelta di rilasciare ‘Buonanotte Roma’ in pieno periodo natalizio si sposa perfettamente con l’atmosfera di festa che abbraccia la città, mentre l’imminente apertura del Giubileo 2025 aggiunge ulteriore risonanza all’iniziativa. Il progetto si avvale di un piano di promozione articolato e concertato con gli uffici stampa istituzionali: il lavoro verrà, infatti, lanciato in collaborazione con i canali social del Comune e della Regione, mentre l’artista è stato coinvolto all’interno di eventi ufficiali organizzati dalle istituzioni, nonché flash mob che coinvolgeranno la cittadinanza. Con il suo stile raffinato e un’eleganza che richiama i grandi classici della musica italiana, ‘Buonanotte Roma’ distribuito da Ada Music Italy punta a conquistare il pubblico contemporaneo, ma anche lasciare un’impronta duratura nella memoria collettiva della città. Un omaggio musicale che promette di accompagnare Roma nel suo viaggio verso il futuro, con un piede ben saldo nella sua gloriosa tradizione. Briga, quindi, non solo canta Roma ma la celebra, la racconta e la proietta in una dimensione artistica universale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)