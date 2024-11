Bullismo, Bartocci: “Lo sport insegna il rispetto e il valore per gli altri ma anche per se stessi”

(Adnkronos) – “Le scuole sicuramente sono uno degli ambiti più importanti dove incontrare i giovani, dove far parlare i giovani tra di loro di queste problematiche affinché si possa arrivare ad un benessere comune. L’impegno dell’osservatorio nelle scuole vuole proprio creare un ambiente più sereno e la possibilità di confrontarsi senza paura e senza vergogna di nulla. L’ambito sportivo è di grande insegnamento, quello degli spogliatoi è un ambito di grande intimità tra giovani e atleti, dove si superano le vergogne e qualsiasi tipo di pregiudizio, perché nello sport si combatte, si lotta per una comunione di intenti, e c’è rispetto dell’avversario e degli arbitri. E’ importante mutuare lo sport nella vita sociale”. Lo ha detto Ferencz Bartocci, CEO Derthona Basket AD Gestione Cittadella Srl, durante la presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d’Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, che si è tenuto presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)