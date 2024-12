(Adnkronos) – Elicottero e mezzi di soccorso in azione in Norvegia dove un bus di linea con 58 passeggeri a bordo è finito fuori strada finendo parzialmente in mare. Almeno tre i morti accertati e 4 i feriti gravi. Mentre i soccorritori lavorano in una lotta contro il tempo, sotto la neva per estrarre i passeggeri dal bus. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)