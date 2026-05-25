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Cagliari, bimbo di tre anni muore travolto dal trattore: alla guida c’era il padre

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Tragedia nella Città metropolitana di Cagliari dove un bimbo di tre anni è morto travolto da un trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo e non è riuscito a evitarlo. La tragedia è avvenuta a Nurri, paesino da circa duemila abitanti che si trova nella subregione del Sarcidano, a un’oretta da Cagliari. La madre del piccolo, in attesa del secondo figlio, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. 

I carabinieri stanno ricostruendo tutti gli aspetti dell’incidente costato la vita al piccolo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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