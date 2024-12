Cagliari-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta per l’Inter, nella 18esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi volano a Cagliari per affrontare la squadra di Nicola, a caccia di preziosi punti salvezza. L’Inter invece insegue l’Atalanta capolista e al momento si trova a quota 37 punti, con una partita da recuperare contro la Fiorentina, a -3 dalla vetta, mentre il Cagliari è fermo al terzultimo posto a quota 14. La sfida tra Cagliari e Inter è in programma oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Deiola; Piccoli. All. Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)