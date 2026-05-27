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Caldo anomalo sull’Italia, 4 bollini rossi oggi: le città più a rischio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Caldo anomalo sull’Italia dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. E oggi, giovedì 28 maggio, si segnalano già i primi 4 bollini rossi del ministero della Salute che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore.  

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. 

Sono 4 dunque i capoluoghi da bollino rosso oggi. L’allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3 che indica “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. 

Ci sarà un solo bollino arancione (livello di rischio 2, con possibili conseguenze per la salute dei fragili) a Pescara. Sarà infine un crescendo per i bollini gialli (21 in tutto), il rischio 1, livello di pre-allerta: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Una sola città in verde (livello di rischio 0): Campobasso. 

Migliora il quadro venerdì 29 maggio, quando – oltre al bollino arancione di Genova – si prevedono meno città in giallo, in tutto 17 (Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Viterbo), con i bollini verdi che salgono a quota 9 (Ancona, Bari, Brescia, Campobasso, Frosinone, Milano, Trieste, Venezia e Verona). 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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