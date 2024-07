Caldo record sull’Italia, oggi picco con 17 città da bollino rosso

(Adnkronos) – Un’altra giornata all’insegna del caldo estremo sull’Italia quella di oggi, venerdì 19 luglio, con ben 17 città da bollino rosso segnalate nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Contrassegnate dall’allerta massima sulle 27 città monitorate dal ministero sono oggi Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Scenderanno quindi a 12 le città da bollino rosso per la giornata di domani, sabato 20 luglio: si tratta di Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)