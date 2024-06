Camion perde ruota in autostrada, auto colpita: muore una donna

(Adnkronos) – Una donna austriaca è morta ieri in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio in autostrada, tra lo svincolo di Roncade-Meolo (Venezia) e l’allacciamento dell’A4/A57 tangenziale di Mestre in direzione di Padova. La Citroen della donna è stata colpita in pieno dalla ruota, compresa di cerchione metallico, staccatasi da un autoarticolato: l'automobilista è morta sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarla da parte del personale medico intervenuto sul posto, dopo che la donna era stata estratta dall'abitacolo contorto dai vigili del fuoco arrivati da San Donà di Piave. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)