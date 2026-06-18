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Canada-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Il Canada torna in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 18 giugno, e domani, venerdì 19, la Nazionale ‘di casa’ sfida il Qatar – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone B della rassegna iridata. Nella partita d’esordio il Canada ha pareggiato 1-1 contro la Bosnia, mentre il Qatar è riuscito a fermare sullo stesso risultato la Svizzera. La partita si giocherà allo stadio BC Place di Vancouver. 

 

La sfida tra Canada e Qatar è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni: 

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, DeFougerolles, Cornelius, Larye; Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar; J. David, Larin. Allenatore: Marsch. 

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Amin; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson, Abdurisag, Afif. Allenatore: Lopetegui 

 

Canada-Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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