Cannes allagata dopo violento nubifragio, le immagini choc sui social – Video

(Adnkronos) – Cannes travolta da un’alluvione oggi, 23 settembre. Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città del Festival del cinema con fiumi d’acqua che ha inondato le vie del centro travolgendo auto e persone. Le strade, riferisce ‘Le Monde’, sono state completamente allagate. Nelle ultime ventiquattr’ore sono caduti 38 mm di pioggia, di cui 26 mm solo tra le 7 e le 8 di mattina. Su X, il sindaco della città, David Lisnard, afferma di non aver ricevuto “nessuna allerta”. Le sue squadre dalle 7 del mattino in poi hanno dovuto gestire una situazione che nessuno si aspettava. “Non è normale che non ci fosse alcuna anticipazione. Abbiamo ricevuto l’allarme un’ora dopo il temporale – ha lamentato il consigliere alla BFM-TV – aspettiamo spiegazioni”. Le immagini dell’alluvione hanno fatto il giro del web con video postati sui social network che mostrano veicoli spazzati via dalla corrente nel centro della città, residenti con l’acqua fino ai fianchi e la stazione di Cannes sommersa. Anche Alessandro Gassmann ha postato su X uno dei filmati sotto l’hashtag #ClimateActionNow. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)