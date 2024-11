Canone Rai a 70 euro, Lega tira dritto: domani emendamento

(Adnkronos) – La Lega tira dritto sul taglio del canone Rai. Domani, a quanto riferiscono fonti parlamentari del Carroccio, il partito di Matteo Salvini presenterà al decreto fiscale all’esame della commissione Bilancio di palazzo Madama un emendamento ad hoc, per ridurre il canone a 70 euro. Altro emendamento ‘politico’, raccontano le stesse fonti, sarà quello per la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre. Forza Italia, nelle stesse ora, non ci sta e ribadisce tutte le sue perplessità. Il senatore azzurro Davide Damiani, capogruppo in commissione Bilancio a palazzo Madama, dice all’Adnkronos: ”Noi abbiamo già espresso le nostre perplessità in proposito, anche per bocca del segretario nazionale Tajani. L’esperimento fatto nello scorso anno finanziario non ha prodotto effetti economici favorevoli anche per il sistema Rai”. Quindi, “esprimiamo i nostri dubbi sul taglio a 70 euro”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)