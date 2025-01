(Adnkronos) – È caos alla stazione Centrale di Milano dove per via di “verifiche alla linea elettrica” nel nodo di Milano è stata sospesa la circolazione. Dal tabellone risultano ritardi tra i 200 e i 30 minuti per le partenze mentre per gli arrivi si va dai 35 agli 80 minuti. All’ingresso della stazione si snoda una lunga fila per l’assistenza clienti di Trenitalia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)