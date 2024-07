Carlo e Camilla in Scozia per la Royal Week

(Adnkronos) – Come ogni estate, in occasione di quella che è conosciuta come Holyrood Week o Royal Week, inizia la visita in Scozia di Carlo e Camilla presso il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Quest'anno il programma della Holyrood Week è stato sensibilmente accorciato a causa delle elezioni generali nel Regno Unito che hanno spinto la famiglia reale a rinviare qualsiasi impegno "che possa sembrare distogliere l'attenzione o distrarre dalla campagna elettorale". La visita di due giorni in Scozia, inizierà con un picchetto d'onore nei giardini di Holyroodhouse. Successivamente Carlo parteciperà alla Cerimonia delle Chiavi, durante la quale gli verranno consegnate le chiavi della città, e presiederà la cerimonia per la nomina a cavaliere di diverse persone tra cui l'autore di bestseller Sir Alexander McCall Smith, creatore della serie The No 1 Ladies' Detective Agency e dei romanzi 44 Scotland Street. Camilla, invece, terrà un ricevimento per celebrare coloro che promuovono l'alfabetizzazione scozzese, prima di ospitare insieme a Carlo una festa in giardino. Domani il re e la regina saranno raggiunti dal principe di Galles, William, il cui titolo scozzese è Duca di Rothesay. Carlo e Camilla concluderanno il viaggio partecipando a una celebrazione con vari artisti, ospiti e organizzazioni al Castello di Edimburgo per festeggiare il 900mo anniversario della città. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)