Caronte si prende una pausa, tregua da caldo africano: previsioni meteo

(Adnkronos) – “Caronte si prenderà una pausa, ma probabilmente sarà pronto a tornare con gli inizi del mese di agosto. A partire da oggi, venerdì 18 luglio, l’anticiclone africano inizierà a indebolirsi lentamente. Le correnti instabili nord atlantiche riusciranno a lambire le Alpi. L’aria fresca in quota in arrivo si mescolerà con quella caldissima preesistente generando così forti temporali che dalle Alpi del Triveneto potranno addirittura raggiungere, in tarda serata e nottata, le pianure di Veneto, Friuli, Lombardia orientale ed Emilia. Questo sarà solo l’antipasto di ciò che avverrà invece da domenica 21”. Così all’Adnkronos il team de ‘iLMeteo’ in merito alle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. “Un ulteriore afflusso di aria più fresca, stavolta pilotata da un vortice attivo sulle Isole Britanniche, riuscirà a indebolire Caronte sulle regioni settentrionali. Il giorno di festa sarà caratterizzato dall’arrivo di forti temporali con grandine e colpi di vento che, a macchia di leopardo, potranno interessare tutte le regioni settentrionali, meno la Liguria. In questa giornata ci sarà un primo calo termico nelle zone colpite dai fenomeni – continua ‘iLMeteo’ – Questa discesa instabile però avrà conseguenze anche per il resto dell’Italia già a partire dalla prossima settimana”. “Da lunedì 22 continuerà l’afflusso di correnti settentrionali e così il Maestrale inizierà a guadagnare spazio sulle nostre regioni; l’anticiclone Caronte sarà costretto a ritirarsi sempre più verso sud dove farà ancora caldo. Per questo motivo le temperature tenderanno a diminuire e il gran caldo africano a cessare, lasciando spazio a un caldo più sopportabile, dato che non sarà più alimentato dai venti provenienti dal deserto del Sahara, bensì da quelli meno caldi e pure più asciutti oceanici. Assieme al calo termico, che non sarà eccezionale, diminuirà quindi anche l’umidità e il clima afoso di questi giorni. Ma ad agosto tonerà il caldo”, conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)