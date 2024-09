Case popolari, la proposta della Lega: priorità a chi vive in regione da più tempo

(Adnkronos) – La Lega ha presentato una proposta di legge per cambiare i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici, dando la priorità a chi risiede da più tempo all’interno della Regione di residenza. “Se due persone hanno lo stesso punteggio per ottenere una casa, quella sarà data a chi vive da più tempo nella Regione, considerando gli ultimi dieci anni”, sottolinea il deputato Gianangelo Bof, primo firmatario della proposta. “Una scelta di buonsenso -prosegue- che ha come obiettivo quello di premiare chi ha scelto di stabilirsi in un’area e viverla”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)