martedì 3 Febbraio 2026
Caso Epstein, Daily Mail: “Contattò Lord Mandelson per aiutare DiCaprio nel lavoro”

(Adnkronos) –
Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio. Lo scrive il Daily Mail, riportando l’ultima tranche di documenti pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). 

Secondo il sito britannico, in un’e-mail del giugno 2009 inviata al laburista, che all’epoca era ministro delle Imprese, Epstein scrisse: “Riesci a pensare a qualcuno in India, Cina, Giappone, ecc., che potrebbe volere l’appoggio di Leonardo DiCaprio, Russia, ecc., automobili, ecc., sta cercando prodotti non statunitensi da promuovere per fare soldi”. Dai documenti, emergerebbe che un accusatore di Epstein ha affermato in una deposizione che il finanziere amava vantarsi dei suoi stretti rapporti con star del cinema, come Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett, ma che “queste affermazioni sembravano false e nient’altro che esagerate ‘fanfaronate'”. 

