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Caso Garlasco, difesa Sempio: “Suo piede incompatibile con impronte killer, no confessione in soliloqui”

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(Adnkronos) – Una consulenza sull’impronta lasciata dall’assassino sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco e una memoria per contestualizzare i soliloqui di Andrea Sempio. Sono due dei numerosi approfondimenti che la difesa del nuovo indagato dell’omicidio di Chiara Poggi ha depositato in queste ore, per via telematica, in Procura a Pavia.  

“Stiamo per depositare le nostre consulenze nell’interesse di Andrea Sempio per confutare le relazioni dei consulenti della procura, in particolare abbiamo predisposto una consulenza sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpa perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate”, ha spiegato in un video l’avvocato Liborio Cataliotti che assiste con la collega Angela Taccia il 38enne indagato.  

La difesa ha presentato anche “una memoria con allegati, molti a contestualizzare i soliloqui di Andrea Sempio e renderli spiegabili: essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno quindi nessuna natura confessoria” conclude il difensore Cataliotti.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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