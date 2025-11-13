14.7 C
Caso Garlasco, Lovati ascoltato in procura a Brescia: “Ho preso 15mila euro in nero dalla famiglia Sempio”

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ durata circa quattro ore l’audizione dell’avvocato Massimo Lovati, sentito come “persona interessata” dalla pm di Brescia Claudia Moregola nel fascicolo d’indagine sulla presunta corruzione, legata al caso Garlasco. L’ex avvocato di Andrea Sempio, sentito come testimone, ha ribadito quanto ripetuto da sempre, cioè di aver ricevuto soldi in nero (circa 15mila euro) dalla famiglia Sempio per il suo incarico. Un lavoro collegiale, con i legali Simone Grassi e Federico Soldani, sentiti ieri sempre come testimoni, che ha portato nel 2017 all’archiviazione del 37enne, oggi nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi.  

Al termine dell’audizione, Lovati – atteso all’esterno del Palazzo di giustizia di Brescia dal suo legale, l’avvocato Fabrizio Gallo – ha riferito di aver inteso che gli altri due ex avvocati di Sempio avrebbero confermato la sua versione. Lovati ha anche spiegato che le consulenze della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata, erano a disposizione di più persone nel dicembre 2016 e già ampiamente riportate dalla stampa.  

Per il reato di corruzione risultano indagati a Brescia l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che chiese l’archiviazione poi sancita da un giudice, e Giuseppe Sempio (padre di Andrea, ndr.), rispettivamente come corrotto e corruttore. 

