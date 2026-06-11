23.9 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Garlasco, Marco Poggi davanti ai pm: “Mai visti filmati intimi di mia sorella Chiara” – Guarda il video

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non hai mai visto video intimi di mia sorella Chiara”. Sono le parole di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, sentito dai pm come testimone lo scorso maggio in procura a Pavia nella nuova indagine sul delitto. Il 38enne è categorico, come si vede nei video esclusivi ottenuti dall’Adnkronos. 

 

 

Nelle immagini si vede l’uomo che risponde alle domande degli inquirenti: ricostruisce i rapporti con l’amico Andrea Sempio, indagato per l’omicidio pluriaggravato, esclude di aver mai visto o parlato dei video “intimi” della sorella e ribadisce l’idea che il colpevole sia il condannato Alberto Stasi che sta finendo di scontare la pena. Un confronto che nelle carte dell’inchiesta viene definito “ostile” dagli inquirenti, come se il fratello della vittima fosse incline a una “costante difesa d’ufficio” di Sempio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
23.9 ° C
25.8 °
23.1 °
49 %
3.6kmh
100 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1797)Eurofocus (1757)ultimora (1133)demografica (680)Video Adnkronos (389)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati