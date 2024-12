Caso Ramy, 6 carabinieri sotto la lente della procura: si indaga sui telefoni

(Adnkronos) – Sono sei i carabinieri sotto la lente della procura di Milano che indaga sull’incidente accaduto la sera del 24 novembre nel quartiere Corvetto dove ha perso la vita Ramy Elgaml, 19 anni di origine egiziana. Si tratta degli uomini in divisa arrivati, su tre diverse auto, sul luogo dell’impatto e nei confronti dei quali c’è stato il sequestro dei cellulari per verificare conversazioni o immagini effettuate nell’immediatezza dei fatti. Nel registro degli indagati, per ora, “ci sono quattro nomi”, ma le posizioni al vaglio sono sei. Di omicidio stradale devono rispondere Fares Bouzidi, l’amico della vittima alla guida del T Max, e il vicebrigadiere al volante della gazzella che ha finito la sua corsa in via Quaranta. Altri due militari sono invece accusati di favoreggiamento e depistaggio per quanto riferito dal testimone oculare a cui sarebbe stato chiesto di cancellare un video dell’accaduto. La procura valuta anche l’ipotesi di falso rispetto al verbale di arresto per resistenza, prima però bisogna chiarire la dinamica. Il testimone – la cui credibilità viene valutata – ha reso più dichiarazioni alla stampa e agli inquirenti ha parlato di “rumore di un impatto”. Che lo scontro ci sia stato sembra ormai essere una certezza, ma sarà una consulenza cinematica – l’incarico sarà affidato giovedì 12 dicembre a un professionista esterno a garanzia di tutti – a dirimere ogni sospetto. A stretto giro sarà anche conferito l’incarico per una consulenza informatica sui telefonini. Sempre giovedì è stato fissato l’interrogatorio di Fares a cui parteciperà anche il pm Marco Cirigliano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)