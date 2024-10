Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti

(Adnkronos) – Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l’Adnkronos, i Carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul caso dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. A quanto risulta all’Adnkronos, i due carabinieri, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via del Collegio romano poco dopo le 19. Sono stati ricevuti dallo staff del ministro Alessandro Giuli, il quale, ha messo a loro disposizione quanto richiesto. I militari avrebbero acquisito su memorie digitali file e corrispondenza da maggio a oggi. Un lavoro particolarmente accurato che si è concluso dopo ben 4 ore, alle 21.15, quando hanno abbandonato la sede del ministero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)