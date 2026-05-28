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Catania, Trantino: “Città sulla quale scommettere”

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(Adnkronos) – “Chi amministra il territorio, e deve fare i conti con un’inadeguata quota di risorse finanziarie, deve essere bravo nel gestirle e adottare uno schema nuovo che comprenda anche la direzione da imprimere al futuro della città in ragione di ciò che si ha. La cosa principale è creare sinergie con le aziende che hanno tantissimo da dire e da dare alla nostra città. Molto spesso i nostri ragazzi non conoscono cosa offre la realtà catanese. Ma noi abbiamo attori di tutto rispetto nella nostra zona industriale e sempre più soggetti chiedono di insediarsi. Non a caso, domani presenteremo un piano da 50 milioni di euro per la riqualificazione della zona industriale. È importante che i giovani capiscano che Catania è una città sulla quale scommettere e che mettendo questo patrimonio di conoscenze a disposizione di tutti possiamo solo trarne vantaggio”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino intervenendo alla presentazione del progetto e della mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’, promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.  

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