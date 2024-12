Cecilia Sala, il giornalismo è meno difeso e più ingombrante (non solo in Iran)

(Adnkronos) –

Cecilia Sala è una brava giornalista. Le parole che si stanno usando in queste ore, da quando è stata diffusa la notizia del suo arresto in Iran, sono tutte appropriate: intelligente, curiosa, preparata, prudente. Provano a descriverla, a raccontarla a chi ancora non la conosce e provano a dare conforto a chi la conosce, a chi deve dare un senso a quello che sta succedendo. Le parole aiutano sempre, anche quando si concedono alla retorica o alla celebrazione. Le parole diventano invece pericolose quando sono fuori posto e finiscono al servizio della disinformazione. Sta avvenendo anche questo, come accade spesso, in Rete e sui social, dove la tentazione di esprimere gli istinti peggiori trova lo spazio per prevalere sul buon senso. Nel mirino dei fenomeni da tastiera ci sono la giornalista e il giornalismo. Gli argomenti che si usano sono contaminati dalla banalizzazione e dall’approssimazione ma anche da una sgangherata ideologia anti sistema, che ha l’ansia di depotenziare e delegittimare l’informazione, a maggior ragione quella di qualità che fanno giornalisti come Cecilia Sala. L’arresto in Iran di una professionista affermata, che lavora per Il Foglio e per Chora Media, è un evento che rimette al centro dell’attenzione la funzione e la missione del giornalismo. A maggior ragione perché si lega al profilo di una giornalista giovane, 29 anni, e che ha una reputazione costruita anche sulla Rete, grazie alla capacità di raccontare quello che vede in giro per il Mondo su tutti i supporti disponibili, dalla carta al video, dai podcast ai reel. Nel caso di Cecilia Sala, non ci può essere la critica al ‘vecchio’ giornalismo, al presunto privilegio di una casta, alla rendita di posizione di una penna che spiega il mondo con una celebrata carriera alle spalle. Cecilia Sala è il volto di un giornalismo ‘nuovo’, moderno, capace di mettersi in discussione quotidianamente per tenere insieme la professionalità con l’innovazione, le regole sacre del mestiere con la sperimentazione di tutti i mezzi disponibili per arrivare al lettore, allo spettatore, all’ascoltatore, all’utente. Quello che rappresenta Cecilia Sala è però anche un giornalismo meno difeso e più ingombrante. Meno difeso, e più difficile da difendere, perché è meno forte, nel mondo e a maggior ragione in Italia, il peso delle testate, perché si sono ridotti, nel mondo e a maggior ragione in Italia, gli investimenti sull’informazione e perché, nel mondo e a maggior ragione in Italia, la reputazione e la credibilità del giornalismo è sempre più messa in discussione e ha perso la protezione dell’opinione pubblica. Il lavoro di Cecilia Sala è più ingombrante perché è più visibile, proprio lì nei luoghi dove la disinformazione, la censura e la propaganda sono più forti. E’ più ingombrante, e più esposto, anche perché sono poche le altre voci capaci di portare il giornalismo lì dove serve, dove è più sottile la soglia fra quello che è vero e quello che si vuole rappresentare. Questo aspetto del giornalismo porta oltre il caso specifico di Cecilia Sala e oltre il caso specifico dell’Iran. Tutti i giorni, in qualsiasi contesto, c’è una verità da cercare, più difficile da raccontare, perché è scomoda per qualcuno, e c’è una rappresentazione della realtà più accessibile, disponibile e conveniente. I giornalisti, il giornalismo, e anche l’editoria, si trovano continuamente di fronte a questa scelta. Cecilia Sala, e chi ha scelto di investire sul suo lavoro, hanno dimostrato che si può scegliere da quale parte andare, lavorando per avvicinarsi il più possibile alla verità. Una scelta che non è mai scontata, che comporta dei costi e dei rischi, che va ribadita tutti i giorni e che non rende immune dagli errori, che qualsiasi testate e qualsiasi giornalista devono mettere in conto. L’unica opzione disponibile per difendere i giornalisti e il giornalismo è lavorare per recuperare credibilità e ridare peso alla funzione principale dell’informazione: vedere, conoscere, verificare e raccontare. Oggi però la storia di Cecilia Sala dice che è diventato più difficile farlo. E da qui si deve ripartire. (Di Fabio Insenga) —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)