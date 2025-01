Cecilia Sala liberata, dalla Cnn alla Bbc la notizia fa il giro del mondo

(Adnkronos) – Dagli Stati Uniti all’Europa fino al Medio Oriente, la notizia della liberazione di Cecilia Sala fa il giro del mondo oggi 8 gennaio 2025. Sono tantissime le testate internazionali che si sono interessate al caso della giornalista italiana finita in isolamento nel carcere di Evin. Agenzie internazionali come Reuters e Bloomberg, televisioni statunitensi come la Cnn e la Nbc News e quotidiani come il britannico Guardian, lo spagnolo El Pais e il francese ‘Le Monde’. Il sito dell’emittente televisiva saudita Al Arabiya News, nella sua versione in inglese, titola “Italian journalist Cecilia Sala freed from Iran prison, Italian PM office says” mentre il Jerusalem Post parla di “una partita a scacchi” nel suo titolo “‘A game of chess’: Italian journalist Cecilia Sala freed from Iranian prison, flying home”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)