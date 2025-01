Cecilia Sala liberata, le opposizioni: “Grazie al governo per l’ottimo lavoro”

(Adnkronos) – È stato accolta con un lungo applauso bipartisan nell’Aula del Senato la notizia della liberazione di Cecilia Sala, oggi 8 gennaio 2025. “Con grande gioia annuncio che la giornalista Cecilia Sala è stata liberata ed è in viaggio verso l’Italia”, ha detto la presidente di turno, Mariolina Castellone. Per il governo è intervenuta la sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi: “Grazie alla nostra diplomazia, alla nostra intelligence e alla leadership esercitata dalla nostra presidente del Consiglio”, ha detto l’esponente dell’esecutivo. Molti gli esponenti dell’opposizione che hanno commentato la notizia, ringraziando il governo e chi ha lavorato perché la giornalista tornasse in Italia. A partire dalla segretaria del Pd, Elly Schlein: “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!”. “Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa – scrive il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sui social – e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato”. Anche Carlo Calenda, leader di Azione, e Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, hanno commentato la notizia sui social. “La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al governo il merito per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile caso”, scrive il primo. “Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva”: sono invece le parole di Matteo Renzi. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)