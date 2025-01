Cecilia Sala, Meloni sul ruolo di Musk: “Non ne ho notizia”

(Adnkronos) – Elon Musk ha avuto un ruolo nella liberazione di Cecilia Sala? Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di inizio anno alla Camera, afferma che “non ne ho avuto notizia”. Nei giorni scorsi però c’erano state alcune indiscrezioni secondo le quali il patron di Tesla potrebbe aver avuto un ruolo nel rilascio della giornalista. In particolare, secondo quanto ricostruito dal Post, ci sarebbe stato un contatto della famiglia Sala con Musk attraverso Andrea Stroppa, che ieri ha festeggiato la liberazione della giornalista con una foto creata tramite l’intelligenza artificiale in cui il magnate americano mangia un piatto di spaghetti. Sempre secondo il Post, infatti, la madre di Sala, Elisabetta Vernoni, avrebbe promesso a Musk di preparagli un piatto della cucina italiana a sua scelta durante la sua prossima visita in Italia. Musk ha risposto, sempre tramite Stroppa, accettando l’offerta e dichiarando che “mangerà qualsiasi cosa Vernoni preparerà per lui”. Parlando della liberazione della giornalista italiana, Meloni ha spiegato che “ieri è stata bella giornata per l’Italia intera, per me, e vi farò una confessione, non ho provato emozione più grande di quando ho chiamato una madre per dire che sua figlia stava tornando a casa”. Quello per la liberazione di Sala “non è un lavoro che ho fatto da sola, voglio ringraziare Mantovano, l’intelligence, il corpo diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani. E’ stata una triangolazione complessa – sottolinea – con Iran e Stati Uniti di America, una questione seguita dall’inizio con costanza, mettendo assieme dei tasselli che hanno composto questo puzzle”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)