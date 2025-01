Cecilia Sala, oggi ambasciatrice parla con Iran. Governo chiede rilascio immediato

(Adnkronos) – Un vertice per studiare le prossime mosse e ribadire l’impegno per l’immediata liberazione di Cecilia Sala, poi l’incontro della premier con la madre della giornalista arrestata in Iran e in carcere da ormai due settimane. Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul caso, premendo su Teheran non solo per il rilascio ma anche – nell’attesa – per un trattamento della reporter imprigionata che sia “rispettoso della dignità umana”. A confermarlo nella serata di ieri una nota da Palazzo Chigi, che ha illustrato le richieste del governo nel giorno della convocazione dell’ambasciatore dell’Iran in Italia, ma posto l’accento non a caso anche su un altro detenuto: l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato su richiesta Usa a Malpensa il 22 dicembre scorso, attualmente in carcere a Milano, per il quale Teheran chiede a sua volta la liberazione ma che per ora la procura ha chiesto di non trasferire ai domiciliari. Intanto per la giornata di oggi è stata “convocata dal ministro degli Esteri a Teheran la nostra ambasciatrice, vedremo che cosa diranno gli iraniani, ma noi non possiamo accettare che ci siano delle condizioni di detenzione che non siano rispettose dei diritti della persona, ed è per questo che continuiamo a chiedere l’immediata liberazione di Cecilia”, ha spiegato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ieri sera a Zona Bianca. A quanto si apprende si terrà invece lunedì 6 gennaio, alle ore 14, la seduta del Copasir per l’audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano. Dopo il vertice di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi sul caso della giornalista, infatti, il governo aveva fatto sapere che Mantovano, in veste di Autorità delegata, “venendo incontro alle richieste delle opposizioni” aveva dato immediata disponibilità a riferire al Copasir. La data stabilita per l’audizione, a quanto si apprende, è quella di lunedì. Il vertice a Palazzo Chigi di ieri è durato circa un’ora. Oltre a Meloni, Tajani e Mantovano, presenti anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’intelligence italiana. Dopo la riunione la mamma di Sala, Elisabetta Vernoni, è stata quindi ricevuta dalla premier (VIDEO). “Abbiamo chiesto ancora una volta la liberazione di Cecilia Sala in Iran perché detenuta senza alcun motivo. Nell’attesa della sua liberazione abbiamo chiesto che venga trattata come devono essere trattati i detenuti, perché lei ancora non ha le condizioni di detenzione che c’erano state assicurate”, ha spiegato in serata Tajani, aggiungendo: “Continuiamo a chiedere che venga rispettato il suo ruolo e la sua dignità, questo continua a essere per noi una priorità in attesa della sua liberazione”. “La nostra ambasciatrice aveva consegnato al ministero degli Esteri beni materiali e alimentari per Cecilia Sala, ci hanno detto che erano stati consegnati e invece c’è ancora una fase di ritardo. Non possiamo entrare dentro il carcere, ci dobbiamo affidare a quello che ci dicono”, le parole del ministro. “Adesso la nostra ambasciatrice – ha poi aggiunto annunciandone la convocazione a Teheran – ha chiesto un’altra visita consolare, sarebbe la seconda. Poi Cecilia ha avuto la possibilità di fare delle telefonate al padre, alla madre e al fidanzato già più di una volta, questo è un fatto certamente positivo ma non sufficiente”. “Bisogna assolutamente che lei abbia la condizione in cella di rispetto dei suoi diritti: deve esserci un letto, deve avere la possibilità di leggere”, ha detto ancora Tajani facendo il punto. “Io mi auguro che non siano tempi lunghi. Noi lavoriamo come abbiamo lavorato per Alessia Piperno, che siamo riusciti a riportare in Italia dopo 45 giorni di detenzione. Io mi auguro che i tempi siano più brevi possibile, però non dipende da noi. Lei è detenuta, non c’è ancora un capo di imputazione, un processo incardinato e quindi vediamo quali saranno i tempi”, ha continuato il vicepremier. “Noi stiamo facendo tutto ciò che è in nostro possesso con la presidenza del Consiglio, il ministero degli Esteri, l’intelligence, tutti stiamo lavorando 24 ore su 24 per risolvere il problema e riportare Cecilia a casa”, ha assicurato. Al caso Sala si intreccia inevitabilmente anche quello dell’ingegnere iraniano 38enne Abedini, citato anche nella nota del governo dopo il vertice. L’uomo, accusato di terrorismo per aver violato le leggi americane sull’esportazione di componenti elettronici sofisticati dagli Usa all’Iran e per aver fornito materiale a un’organizzazione terroristica straniera, si trova attualmente nel carcere di Opera dopo l’esecuzione del mandato di arresto internazionale. “In quale modo la questione Sala si incardina con quella di Abedini? Vedremo come si svolgerà la parte giudiziaria, tocca alla magistratura decidere se concedere o meno gli arresti domiciliari a questo cittadino svizzero-iraniano che è stato arrestato su mandato internazionale”, il commento di Tajani sul caso. Ma l’ultima parola, ha ribadito “tocca ai magistrati non al governo, vedremo cosa faranno i magistrati, ci sarà da attendere ancora qualche giorno per vedere se concederanno gli arresti domiciliari, dopo di che si parlerà della possibilità di estradizione o meno. Ma sarà sempre la magistratura a decidere. Il ministro Nordio segue con grande attenzione, con i poteri che lui ha, tutta la vicenda”, la conclusione di Tajani. Le parole del ministro arrivano dopo la richiesta di rilascio avanzata ieri dall’ambasciatore di Teheran a Roma e dopo la precisazione di Palazzo Chigi sul caso. “Accelerare la liberazione” di Abedini, detenuto con “false accuse”, è quanto si aspetta l’Iran dall’Italia, come riferito dall’ambasciatore Mohammadreza Sabouri, convocato ieri alla Farnesina dal segretario generale Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani, per parlare del caso della giornalista a cui, ribadisce Teheran, “sono state fornite tutte le agevolazioni necessarie”. “In questo amichevole colloquio – si legge in una nota dell’ambasciata a Roma – si è discusso e scambiato opinioni sul cittadino iraniano Mohammad Abedini, detenuto nel carcere di Milano con false accuse e della signora Cecilia Sala, cittadina italiana, detenuta in Iran per violazione delle leggi della Repubblica islamica”. “L’ambasciatore del nostro Paese ha annunciato in questo incontro che sin dai primi momenti dell’arresto della signora Sala, secondo l’approccio islamico e sulla base di considerazioni umanitarie, tenendo conto del ricorrente anniversario della nascita di Cristo e dell’approssimarsi del nuovo anno cristiano, si è garantito l’accesso consolare all’ambasciata italiana a Teheran, sono state inoltre fornite alla signora Sala tutte le agevolazioni necessarie, tra cui ripetuti contatti telefonici con i propri cari e ci si aspetta dal governo italiano che, reciprocamente, oltre ad accelerare la liberazione del cittadino iraniano detenuto, vengano fornite le necessarie agevolazioni assistenziali di cui ha bisogno”, le richieste dell’ambasciata. Richieste cui ha replicato l’esecutivo: “Per quanto riguarda Mohammad Abedini, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, il Governo – ha sottolinea Palazzo Chigi – ribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)