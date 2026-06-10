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Chanel Totti ha trovato l’amore? L’indizio social e il video al fianco di Le One

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(Adnkronos) –
Chanel Totti ha trovato l’amore? Nelle ultime ore il nome della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato accostato a Le-One, nome d’arte di Gaetano Di Maio, rapper campano classe 2003. È diventato virale sui social, infatti, un filmato che mostra Chanel Totti – reduce dal successo di Pechino Express – sul palco di una discoteca a Milano al fianco del rapper, in occasione di un suo live, mentre l’influencer reggeva la sua giacca. 

Secondo alcune indiscrezioni social, non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme pubblicamente. Inoltre, i due si seguono reciprocamente sui social. Gli indizi lascerebbero dunque pensare che tra i due sia nato del tenero, anche se al momento non ci sono state conferme né smentite. 

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