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Chi è Tori Penso, arbitra di Repubblica Ceca-Sudafrica ai Mondiali

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(Adnkronos) – La partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica di oggi, giovedì 18 giugno, entra nella storia dei Mondiali anche per un motivo che va oltre il risultato. A dirigere l’incontro c’è l’arbitra americana Tori Penso, scelta dalla Fifa tra i 52 arbitri del torneo. Quello di Atlanta è per lei l’esordio in un Mondiale maschile, un nuovo traguardo in una carriera che l’ha già vista protagonista ai massimi livelli. 

Penso non è però la prima donna ai Mondiali, visto che prima di lei c’era già stata la direttrice di gara francese Stephanie Frappart, in Qatar nel 2022. L’americana è una delle due arbitre di questa edizione, insieme alla messicana Katia Itzel García (altre quattro donne fanno poi parte della squadra arbitrale come assistenti e ufficiali Var.  

Oggi 39enne, l’arbitra di Repubblica Ceca-Sudafrica è originaria della Florida ed è una delle migliori al mondo. Nel suo palmares figurano partite di altissimo livello, tra cui la finale del Mondiale femminile del 2023 tra Spagna e Inghilterra. Grazie alla partita di oggi, è diventata la prima arbitra americana in una gara di Coppa del Mondo maschile. 

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