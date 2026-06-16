33.4 C
Firenze
martedì 16 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chi era Semyon Skrepetsky, l’artista russo ucciso in Polonia: disegnava caricature di Putin

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’artista russo dissidente Semyon Skrepetsky, 44 anni, è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco in un parcheggio della città di Biala Podlaska, in Polonia, rendono noto i media locali Podlaski.info e wPolsce24. In seguito all’uccisione, la polizia ha sigillato le strade in uscita dalla città e messo sotto protezione le scuole, dove avrebbero potuto trovarsi i figli della vittima. Uno dei due presunti assassini è stato fermato vicino al consolato bielorusso di Biała Podlaska. Sarebbe un bielorusso. 

 

 

Skrepetsky, il cui vero nome era Robert Kuzovkov, era originario della regione di Altai. Era noto in Russia per le caricature che effettuava dei politici del suo Paese, inclusi Vladimir Putin, di Ramzan Kadyrov. Ma era anche critico nei confronti delle autorità ucraine, tanto che Kiev lo aveva incluso nel database Myrotvorest, con i nomi accusati di aver commesso crimini contro la sicurezza ucraina. Tre giorni prima di essere ucciso, a Berlino, era sceso in piazza da solo con una caricatura disegnata come un’icona di Stalin e Putin. Viveva in Polonia dal 2021. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
33.4 ° C
33.9 °
30.4 °
34 %
0.9kmh
21 %
Mar
32 °
Mer
31 °
Gio
37 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1341)ultimora (943)Video Adnkronos (339)ImmediaPress (168)sport (88)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati