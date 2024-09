Chiara Ferragni risponde a Fedez e Tony Effe: “Lasciate stare i miei figli”

(Adnkronos) – Dopo ore di silenzio, anche Chiara Ferragni commenta pubblicamente il dissing tra Fedez e Tony Effe. Lo fa dopo che il rapper romano ha scelto di dare il suo nome al brano con cui risponde a Fedez, ‘Chiara’. “Fate quello che volete – scrive l’imprenditrice digitale in una storia su Instagram – ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, grazie”. Già l’ex l’aveva citata nella canzone con cui attaccava Tony Effe (“Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi”), ora anche il rapper romano parla di Ferragni e dei figli avuti con Fedez, Leone e Vittoria. “Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora”, “Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via”, “Hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi” sono alcune delle strofe di ‘Chiara’. In più Tony Effe cita entrambi i bambini, utilizzando il contrario dei significati dei loro nomi: “La prossima figlia devi chiamarla sconfitta” e “non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato (Leone), ma sei un coniglio”. Anche Fedez attacca Tony Effe per aver citato i suoi figli nella canzone. “Non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso nei valori”, ha scritto il cantante su Instagram. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)