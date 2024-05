Chico Forti: “Ho sognato ogni giorno questo momento”

(Adnkronos) – "Ho sognato ogni giorno questo momento". Lo ha detto Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, in un’intervista esclusiva al Tg1 al suo arrivo in Italia. Forti, portato nel carcere romano di Rebibbia, sarà trasferito nei prossimi giorni nel carcere di Verona. "Mi sono mantenuto così solo per mia madre, spero di vederla presto" ha detto, ringraziando la presidente del Consiglio Giorgia "Meloni e il governo" "Ora per me cambia tutto" aggiunge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)